بلدية الخبر تنتهي من إعادة تأهيل ” ممشى الراكة ” بطول 800 متر

الخبر - المناطق

انتهت بلدية محافظة الخبر من إعادة تأهيل وتطوير ممشى الراكة بطريق الأمير فيصل بن فهد بن عبد الله، وذلك بطول يزيد عن 800 متر في مكان حيوي تتوفيه فيه عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة الجري أو المشي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن ” ممشى الراكة ” يتميز بلمسة جمالية من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي تم استحداثها وتوزيعها بشكل متناسق بمساحة إجمالية من المسطحات الخضراء تزيد عن 12.600 ألف متر مربع، وزراعة 160 شجرة على امتداد الممشى وأكثر من 1000 شجيرة متنوعة، إضافة الى الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر، وكذلك وجود مقاعد ذكية في الممشى تتضمن مواقع لشحن الجوال.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن ” ممشى الراكة ” يعد إضافة جميلة في محافظة الخبر ويتيح مجالاً أرحب أمام الجميع للاستمتاع وممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير أفضل سبل العناية لكل من يقصدها وممارسة الرياضة، منوها بأن المشروع يحمل أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية الاجتماعية في الخبر، خاصة على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع، وضمن برنامج جودة الحياة بما يُتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي، وغيرها من الأنشطة التي تلائم كل أفراد المجتمع وتساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح للجمهور ممارسة الرياضة بشتى صورها.