أطلق محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم في مكتبه بالمحافظة حملة زكاة الفطر المبارك ” أخرج زكاتك من بيتك ” وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع ) المنصة الرسمية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، جاء ذلك بحضور مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المجاردة الأستاذ سليمان بن هيازع البارقي ، واستمع محافظ المجاردة لشرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعتبر نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع . ونوه محافظ المجاردة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من قفزات تنظيمية وتطويرية ضمن توجهات رؤية المملكة 2030
محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)
منطقة عسير
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