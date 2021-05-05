محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)

المناطق - المجاردة

أطلق محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم في مكتبه بالمحافظة حملة زكاة الفطر المبارك ” أخرج زكاتك من بيتك ” وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع ) المنصة الرسمية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، جاء ذلك بحضور مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المجاردة الأستاذ سليمان بن هيازع البارقي ، واستمع محافظ المجاردة لشرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعتبر نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع . ونوه محافظ المجاردة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من قفزات تنظيمية وتطويرية ضمن توجهات رؤية المملكة 2030