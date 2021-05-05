وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا ، خلال فترة الإجازة .
أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
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