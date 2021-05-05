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أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=979973
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
و‏أكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا ، خلال فترة الإجازة .

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