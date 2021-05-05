احدث الأخبار

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 4,184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة الجوف
 محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)
منطقة عسير
 بلدية الخبر تنتهي من إعادة تأهيل ” ممشى الراكة ” بطول 800 متر
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم عمادة الموارد البشرية السنوي “إتقان”
منطقة عسير
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية الاعتماد المدرسي مع إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع
منطقة المدينة المنورة
 هيئة السوق المالية: إطلاق سوق المشتقات يأتي في إطار مبادرات رؤية المملكة 2030
الاقتصاد
 تنظيم إعانة البحث عن عمل جديد يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول السوق
الاقتصاد
 أمير الجوف يُسلم أسرة من مستفيدي أيتام جمعية البر بالرديفة مفتاح منزلهم
منطقة الجوف
 أمير الشرقية يستقبل القائم بأعمال دولة قطر
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يوجه بمشاركة أفراد المجتمع في ابداء الملاحظات عن المشاريع الخدمية قبل تسليمها
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل القائم بأعمال دولة قطر
المنطقة الشرقية
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 4,184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 4,184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل

أبرز المواد
أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة الجوف
محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)

محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)

منطقة عسير
بلدية الخبر تنتهي من إعادة تأهيل ” ممشى الراكة ” بطول 800 متر

بلدية الخبر تنتهي من إعادة تأهيل ” ممشى الراكة ” بطول 800 متر

المنطقة الشرقية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 4,184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 4,184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل
http://almnatiq.net/?p=979975
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام”مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2021م من انتزاع 4,184 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.
وتنوعت الألغام ما بين 314 ألغام مضادة للأفراد، و ألغام مضادة للدبابات و 2,995 لغمًا مضادًا للدبابات، و834 ذخيرة غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة .
كما نُزع خلال هذا الأسبوع 196 ذخيرة غير متفجرة و346 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق “مسام” من إزالة 254 لغمًا مضادًا للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة و50 لغمًا مضادًا للأفراد إضافة إلى 10 عبوات ناسفة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين و 122 لغمًا مضادًا للدبابات.
فيما تم نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و189 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 513 ذخيرة غير متفجرة و639 لغمًا مضادًا للدبابات و 190 لغمًا مضادًا للأفراد و 30 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 373 لغمًا مضادًا للدبابات و95 لغمًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 5 ذخائر غير متفجرة و 522 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ألغام مضادة للأفراد، وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة غير متفجرة و51 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية المخا تم نزع 48 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب 331 لغمًا مضادًا للدبابات و 13 لغمًا مضادًا للأفراد و عبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.
يذكر أن فريق ” مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” استطاع خلال شهر أبريل من نزع 10.456 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية من ميليشيا الحوثي و تسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يوجه بمشاركة أفراد المجتمع في ابداء الملاحظات عن المشاريع الخدمية قبل تسليمها

أمين الشرقية يوجه بمشاركة أفراد المجتمع في ابداء الملاحظات عن المشاريع الخدمية قبل تسليمها
شرطة مكة تطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية

شرطة مكة تطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية
“الصحة” تُسجل 12 وفاة و1016 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة” تُسجل 12 وفاة و1016 إصابة جديدة بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*