نائب أمير جازان يطلع جاهزية الدفاع المدني للحالات المطرية وخطط الطوارئ خلال عيد الفطر وحلول الاجازة الصيفية

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري .

وأكد سموه في بداية اللقاء, على أهمية الجاهزية والاستعداد من قبل رجال الدفاع المدني بالمنطقة خلال العيد وموسم هطول الامطار وجريان السيول والتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين لتنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية التي تتعرض لها المنطقة وما ينتج عنها من حالات طارئه .

واطلع سمو نائب منـطقـة جــازان على جاهزية الدفاع المدني للحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خلال هذه الفترة، ومستمعاً سموه لشرحٍ موجزٍ من مدير الدفاع المدني بالمنطقة ، وكيفية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول.

وكذلك استعدادات الدفاع المدني خلال فترة العيد والإجازة الصيفية لتطبيق اجراءات السلامة في المناشط والفعاليات التي ستقام في ظل الاجراءات الاحترازية ضد فايروس كرونا .

وشدد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، على ضرورة تظافر الجهود والتعاون والتنسيق التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة, من خلال متابعة ومراقبة الأودية والسدود ومراقبة أي تغيير بمجاري الأودية بالمنطقة أو احداث الضرر بسدود الحماية من السيول.

من جانبه عبر مدير عام الدفاع المدني عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لما تجده مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من اهتمام ومتابعة، مؤكدا جاهزية الدفاع المدني خلال موسم الأمطار من خطط للطوارئ وجولات السلامة التفتيشية على الانشطة التجارية خلال موسم عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية .