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ضيوف الرحمن ينعمون بالخدمات وسط منظومة الإجراءات الصحية في العشر الأواخر

ضيوف الرحمن ينعمون بالخدمات وسط منظومة الإجراءات الصحية في العشر الأواخر
http://almnatiq.net/?p=979998
المناطق - واس

ينعم ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالراحة والطمأنية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة الجميع، حيث وفرت الرئاسة العديد من الخدمات وسهلت الكثير من الإجراءات لراحة قاصدي البيت العتيق، كما قدمت وتقدم الجهات الحكومية الأخرى المعنية -كالقطاعات الأمنية والصحية- جميع التسهيلات لقاصدي البيت العتيق.
ووفرت الرئاسة العديد من الموظفين لتنظيم حركة المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام من خلال مسارات محددة منعا للازدحام وتطبيقا للتباعد الجسدي حرصا منها على سلامة الجميع، ومن الخدمات المقدمة توفير ماء زمزم بكميات كافية وتوزيعها في جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته في عبوات تستخدم لمرة واحدة، وتوفير أكثر من 8000 عربة عادية و كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، لتسهيل عملية تنقلهم في الطواف والسعي، حيث يمكنهم الاستفادة من / تطبيق تنقل / لتوفير تلك الخدمات لهم من أجل راحتهم.

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