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“التجارة” تؤكد استمرار تقديم خدماتها لكافة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر

“التجارة” تؤكد استمرار تقديم خدماتها لكافة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=980005
المناطق - واس

أكدت وزارة التجارة استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لكافة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بكافة مناطق المملكة بما يضمن إستمرارية أعمالهم ويحفظ حقوق المستهلكين.

وتواصل الفرق الرقابية للوزارة مباشرة شكاوى وبلاغات المستهلكين، كما تقدم الوزارة خدماتها للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر مركز الاتصال الموحد “1900” وقنوات التواصل الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة تقدم وعلى مدار الساعة جميع الخدمات إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mc.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد وكذلك من خلال الفرع الرقمي بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل كافة الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

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