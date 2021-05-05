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12638 مستفيد من خدمات مركز الأسنان بالجوف خلال ربع 2021 م

12638 مستفيد من خدمات مركز الأسنان بالجوف خلال ربع 2021 م
http://almnatiq.net/?p=980008
المناطق - الجوف

 
قدم مركز طب الأسنان التخصصي بالجوف خدماته لـ 12638 مستفيد خلال الربع الأول من عام 2021 م .

وبينت صحة الجوف أن راجع عيادة طب أسنان أطفال 749 مراجع, بينما راجع عيادة تقويم الأسنان 2289 مراجع, وراجع عيادة الاستعاضة السنية 2419 مراجع, بينما راجع عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 3031 مراجع, وراجع عيادة جراحة الفم والوجه والفكين 1767مراجع, وراجع عيادة صحة الفم والأسنان 1748 مراجع, وراجع عيادة أمراض وجراحة اللثة 635 مراجع.

بينما قدم قسم الأشعة خدمات إلى 3022 مستفيد, وقدمت الرعاية الصيدلية خدماتها إلى 305 مستفيد .

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