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تعليم مكة تشكر كفى بعد توعية 133 ألف وطالباً ومرشداً وولي أمر

تعليم مكة تشكر كفى بعد توعية 133 ألف وطالباً ومرشداً وولي أمر

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تعليم مكة تشكر كفى بعد توعية 133 ألف وطالباً ومرشداً وولي أمر

تعليم مكة تشكر كفى بعد توعية 133 ألف وطالباً ومرشداً وولي أمر
http://almnatiq.net/?p=980013
المناطق - مكة المكرمة

شكرت إدارة التعليم بمنطقة مكة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وذلك نظير جهودها في التوعية خلال العام الدراسي 1442هـ والذي استهدف الطلاب والمرشدين وأولياء الامور وذلك بمكة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 133 ألف.
وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بجهود الجمعية عبر البرنامج التوعوي “جيل” والذي يقام عن بعد بناءً على شراكة مستدامة بين إدارات التعليم بمنطقة مكة وجمعية كفى منذ خمسة أعوام، ويستهدف شريحة مهمة وهم طلاب وطالبات التعليم العام والمرحلة الجامعية وكذلك برنامج تأهيل المرشدين والمرشدات وأولياء الامور
من جهته عبر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان عن سعادته بالتعاون الكبير من جانب إدارة التعليم وذلك بتمكين كفى عبر فروعها بمنطقة مكة المكرمة وذلك بإيصال رسالتها السامية لحماية الناشئة من تجار السموم ، مشيراً أن الدور الذي تلعبه الجمعية ليس حكراً عليها بل هو من مسؤولية جميع أفراد المجتمع ، سائلاً المولى أن يحفظ هذا بلادنا وأجيالنا من السموم بكافة أشكالها.

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