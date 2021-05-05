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الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات “المهن الطبية والصحية “..

الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات “المهن الطبية والصحية “..

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات “المهن الطبية والصحية “..

الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات “المهن الطبية والصحية “..
http://almnatiq.net/?p=980016
المناطق - فضه عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول طلاب وطالبات الجامعة على مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “إن حصول طلبة الكليات الصحية بجامعة جازان على نتائج مشرفة ومراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يؤكد تميز طلبة جامعة جازان وشغفهم باكتساب المعرفة والمهارات، كما يعد تتويجا لجهود الجامعة في تحديث وتطوير عملياتها الأكاديمية والإدارية، و تطبيق المعايير الأكاديمية التي تهيىء الطلبة لسوق العمل وتؤهلهم للمنافسة في مختلف المجالات”
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة أ.د مرعي القحطاني ولكافة منسوبي الجامعة، وطلبتها وأسرهم، على جهودهم لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية، متمنيا لهم تحقيق المزيد من التقدم والنجاحات، وتكامل الجهود لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ” تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

يذكر أن النتائج النهائية التي أعلنتها هيئة التخصصات الصحية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى ٩٢٨ متقدما بلغت نسبة نجاحهم ٨٩%، فيما حقق طلبة كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت ٩٤% وحقق طلبة كلية الطب نسبة نجاح بلغت ٩٢% .

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