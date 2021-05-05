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رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين (32) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين (32) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

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نيابة عن سمو وزير الحرس الوطني ..

رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين (32) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين (32) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية
http://almnatiq.net/?p=980026
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ .
وكان في استقباله قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية بتخرج دفعة جديدة من الضباط الجامعيين ، مثمنًا الدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به الكلية في جميع المجالات من سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري.
عقب ذلك ألقى الطالب الخريج علي بن سريان المطيري كلمة المتخرجين نيابة عنهم، معربين فيها عن سعادتهم وتشرّفهم العظيم بأن يقدموا العطاء والإخلاص والتفاني في أداء واجبهم تجاه الوطن، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة، وفي نهاية الحفل أُعلِنت النتائج العامة وتسلّم المتفوقون الشهادات .

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