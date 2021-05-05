احدث الأخبار

المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها
أبرز المواد
 إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين ” إلى المملكة
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد النصب التراثي بأبها
منطقة عسير
 الضباب والمطر جمال أخاذ يأسر أنظار أهالي وزوار الباحة
منطقة الباحة
 البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني يعلنان اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة
أبرز المواد
 رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين (32) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية
أبرز المواد
 الصبيحي شمعة أمل للكفيفات في وجه الظلام
منوعات
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات “المهن الطبية والصحية “..
منطقة جازان
 تعليم مكة تشكر كفى بعد توعية 133 ألف وطالباً ومرشداً وولي أمر
منطقة مكة المكرمة
 أمير الحدود الشمالية يوجِّه بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 12638 مستفيد من خدمات مركز الأسنان بالجوف خلال ربع 2021 م
منطقة الجوف
 “التجارة” تؤكد استمرار تقديم خدماتها لكافة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

أبرز المواد
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين ” إلى المملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين ” إلى المملكة

أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد النصب التراثي بأبها

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد النصب التراثي بأبها

منطقة عسير
الضباب والمطر جمال أخاذ يأسر أنظار أهالي وزوار الباحة

الضباب والمطر جمال أخاذ يأسر أنظار أهالي وزوار الباحة

منطقة الباحة

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد النصب التراثي بأبها

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد النصب التراثي بأبها
http://almnatiq.net/?p=980039
المناطق - واس

يعد مسجد النصب التراثي الذي أنشئ عام 1101هـ في حي النصب التابع لمدينة أبها بمنطقة عسير من أقدم المباني التراثية بمدينة أبها ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات فيه الآن.
وأسس المسجد محمد آل مفرح الأول، وظل المسجد تحت عناية وإشراف عائلة آل مفرح حتى وقتنا الحالي، وقد أعيد بناء المسجد مرة أخرى عام 1279هـ من قبل حفيده الشيخ عبدالله بن أحمد آل مفرح ، الذي بقي المسجد تحت إشرافه هو وابنه الشيخ أحمد بن عبدالله شيخَي قبائل بني مغيد الأسبقين ، حتى توفاهما الله .
وتابع الاهتمام بالمسجد منذ عام 1357هـ كل من المشايخ سعد بن عبدالله وأحمد بن سعد ثم الشيخ محمد بن أحمد وعبدالله بن أحمد ، وقد توقفت الصلاة في المسجد مدة من الزمن، ثم أعيدت مرة أخرى بعد إضافة علي بن عبدالله المفرح – رحمه الله – المصلى الحديث للمسجد عام 1420هـ، ويقع مسجد النصب التراثي داخل حي النصب التاريخي ، الذي تتميز مبانيه بطراز المباني القديمة لمدينة أبها ، ويحتوي الحي على العديد من القصور والمباني القديمة والممرات التي تميزت بالبناء بطريقة “الرقف” ، وقد ظل المسجد محافظًا على حالته الأصلية حتى وقتنا الحالي.
ويقع مسجد النصب التاريخي بحي النصب القديم وسط مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير ، ويبعد المسجد نحو 300م شمال طريق الملك فيصل ، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وتبلغ مساحته نحو (281م2) ويتسع لنحو (87) مصليًا ، ويتكون المسجد من المصلى القديم وهو الجزء التراثي بالمسجد، وقد بني من الحجر والطين وسقفه من جذوع شجر العرعر، والمصلى الحديث الذي يقع جنوب المسجد التراثي ، وقد بني من البلوك والخرسانة، وفناء غير مسقوف، كما يوجد بالمسجد دورات مياه وأماكن للوضوء ، ومستودع وغرفة حارس، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.92م) .
وبعد التطوير الحالي لمسجد النصب التراثي ضم المسجد التراثي بيت الصلاة، ودورات مياه، وأماكن للوضوء، وساحة المسجد، وأصبح المسجد يتسع لـ (117) مصليًا.

روابط ذات صلة

محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)

محافظ المجاردة يطلق حملة زكاة الفطر (أخرج زكاتك من بيتك)
رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم عمادة الموارد البشرية السنوي “إتقان”

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم عمادة الموارد البشرية السنوي “إتقان”
مواعيد القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1443هـ في جامعة الملك خالد

مواعيد القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1443هـ في جامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*