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ولي العهد يجتمع بسمو ولي عهد أبو ظبي ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

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ولي العهد يجتمع بسمو ولي عهد أبو ظبي ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

ولي العهد يجتمع بسمو ولي عهد أبو ظبي ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=980056
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم الحالية للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

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