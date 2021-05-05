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أمانة الجوف تلزم 16 مطبخاً في سكاكا بتصحيح أوضاعها ومعالجة الملاحظات

أمانة الجوف تلزم 16 مطبخاً في سكاكا بتصحيح أوضاعها ومعالجة الملاحظات
http://almnatiq.net/?p=980068
المناطق - الجوف

ألزمت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالرقابة الصحية في بلدية وسط سكاكا 16 مطبخا ومطعما بتصحيح أوضاعها وتأهيل المواقع ومعالجة الملاحظات بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية والصحية المعتمدة.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن تلك المطابخ انتهت من تصحيح الأوضاع الذي شمل مطابخ ومطاعم كبيرة بمدينة سكاكا، وتضمن أعمال تجديد وتحديث لأدوات التقطيع وأواني الطبخ، والأسقف والأرضيات، إلى جانب اللوحات والشهادات الصحية للعاملين وتجديد الرخص.
وأكدت الأمانة حرصها على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية في المطاعم والمطابخ وجميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطن والمقيم، بمتابعة من أمين المنطقة عاطف بن محمد الشرعان.

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