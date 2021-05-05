بلدية بيشة تُغلق ٧٠٩ بلاغًا عن الخدمات البلدية خلال شهر ابريل

المناطق - بيشة

أغلقت بلدية بيشة خلال شهر ابريل ٧٠٩ بلاغًا متنوعًا عن الخدمات البلدية، حيث تمت معالجة جميع البلاغات الواردة والتي تنوعت بين الحرجة والمتوسطة والعادية.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن بلدية بيشة تعمل باستمرار على تحليل البلاغات الواردة ومعالجتها مباشرةً ثم قياس نسبة الرضا، موضحًا أن البلدية وخلال شهر ابريل أغلقت ٧٠٩ بلاغًا تتعلق بالخدمات البلدية، مفيدًا أن البلاغات الواردة كانت بين البلاغات الحرجة والمتوسطة والبلاغات العادية وجميعها تمن معالجتها فور تلقيها وإغلاق البلاغات المُقدّمة.

وأضاف ابن جلبان أن البلاغات الواردة للبلدية كانت لخدمات بلدية متنوعة شملت إدارة صحة البيئة وإدارة النظاقة وإدارة الصيانة وإدارة الحدائق، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات كانت إيجابية ومرتفعة، مشيرًا إلى أن اللجان الرقابية ولجان الصيانة تباشر كذلك مهمامها ميدانيًا إضافة إلى أن البلدية تعمل وفق خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها ويتطلعون إليها.