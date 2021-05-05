وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة “هديتكم” لإسعاد الأسر المتعففة بالمنطقة

المناطق - مكة المكرمة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ دشن معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المهندس أسامة الزامل في مقر الإمارة بجدة مبادرة “هديتكم” لإسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

وتهدف المبادرة إلى إسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة من “أسر الأيتام، وأسر شهداء الواجب، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر ذوي الدخل المحدود، وكبار السن” عبر تقديم بطاقات ممغنطة؛ ليتمكن المستفيد من شراء ما يحتاجه كهدية تزامناً مع عيد الفطر.

وعبر معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية “الزامل” عن سعادته بالرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة لهذه المبادرة ، واصفاً ذلك بالشرف الكبير لمنسوبي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مؤكدا أن دعم سموه لهذه المبادرة في عامها الثاني على التوالي ماهو إلا تتويج لما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية لضيوف الرحمن والأسر المحتاجة بمكة المكرمة.

وبين “الزامل” أن جمعية هدية رصدت مبلغ مليوني ريال لهذه المبادرة، وتعمل على تسليم بطاقات “هديتكم” من خلال 4 نقاط تسليم في مراكز التجارية القريبة من منازل المستفيدين بمكة المكرمة وسيتم تسليم 20 ألف بطاقة شرائية .