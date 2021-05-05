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مدرب الأخضر “رينار”: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث

مدرب الأخضر “رينار”: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث
http://almnatiq.net/?p=980084
المناطق - واس

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي “إيرڤي رينار” أهمية بطولة كأس العرب FIFA بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها.
وأعرب “رينار” في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عن سعادته بعودة البطولة العربية مشيرًا إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.
وعن الهدف الذي ينشده “الأخضر” من كأس العرب؛ أكد المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكداً قوة مجموعة الأخضر التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من البطولة نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

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