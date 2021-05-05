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بدء استقبال مستفيدات الضمان الإجتماعي في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير

بدء استقبال مستفيدات الضمان الإجتماعي في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير
http://almnatiq.net/?p=980089
المناطق_ الرياض

بدأت مكاتب الضمان الإجتماعي بمحافظات الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض في استقبال المراجعات والمستفيدات بعد افتتاح الأقسام النسائية فيها واكتمال تجهيزاتها .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان هذه الأقسام ستسهم في تسهيل خدمة أكثر من 13 ألف مستفيدة من الحالات المشمولة بالرعاية الضمانية في المحافظات من فئات المطلقات والارامل والأيتام وأسر السجناء والنساء المهجورات ومن في حكمهن مؤكداً على ان هذا الإفتتاح يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المستمرة في إيصال خدماتها للمستفيدين من كافة شرائح المجتمع في جميع المناطق والمحافظات بكل يسر وسهولة والإستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة .

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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

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