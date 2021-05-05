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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
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المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والمندق والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، إرتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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