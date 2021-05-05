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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

أبرز المواد
ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

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بدء استقبال مستفيدات الضمان الإجتماعي في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير

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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
http://almnatiq.net/?p=980098
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه”.

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ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

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