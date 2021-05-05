احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين
أبرز المواد
 درب “الجمالة” الحجري .. طريق قديم اختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف
أبرز المواد
 هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية
ثقافة وفنون
 السديس يدشّن الاستديو الصوتي بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل ومؤسسة أيادي وطنية يوقعان اتفاقيه شراكة لتمكين المرأة
أبرز المواد
 “الحقيل” يعتمد الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش الخفيفة ومحالّ بيع مواد البناء وتأجير معداته
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 24 مسجد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020

أبرز المواد
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

أبرز المواد
درب “الجمالة” الحجري .. طريق قديم اختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف

درب “الجمالة” الحجري .. طريق قديم اختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف

أبرز المواد
هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية

هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية

ثقافة وفنون

جمعية نساء المستقبل ومؤسسة أيادي وطنية يوقعان اتفاقيه شراكة لتمكين المرأة

جمعية نساء المستقبل ومؤسسة أيادي وطنية يوقعان اتفاقيه شراكة لتمكين المرأة
http://almnatiq.net/?p=980110
المناطق_ الرياض

وقعت جمعية ⁧‫نساء المستقبل‬⁩ اتفاقية شراكة مع مؤسسة أيادي وطنية ⁦ومثل الجمعية في توقيع اتفاقيه الشراكة عضو مجلس الإدارة الأستاذة شريفة عسيري فيما مثل المؤسسة مديرها العام الأستاذ فيصل الحربي

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة في ترميم وصيانة المباني التطوعية من خلال البرامج التدريبية التعليمية والتطبيقية، وتعزيز التعاون بنتفيذ البرامج التدريبية المهنية بين الطرفين

وأوضحت الأستاذة شريفة عسيري أن هذه الاتفاقيه تأتي ضمن جهود الجمعية لبناء الشراكات التنموية المجتمعية بين الجهات الخاصة والمجتمع المدني،مؤكدة على سعي الجمعية لتمكين المرأة بكافة المجالات ومنها الترميم والصيانة لتكون المستفيدة قارة على خدمة نفسها وصناعة ريادة الاعمال بهذا المجال والمساهمة المجتمعية من خلال التطوع في ترميم وصيانة المباني للمحتاجين.

وأضاف المدير العام لمؤسسة أيادي الوطنية الأستاذ فيصل الحربي أن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها وتعزيز الشراكات المجتمعية مؤكداً حرص المؤسسة بناء الشراكة مع جمعية نساء المستقبل لتمكين المرأة وبناء البرامج التدريبية في الترميم وصيانة المباني.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يجتمع بالرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين
درب “الجمالة” الحجري .. طريق قديم اختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف

درب “الجمالة” الحجري .. طريق قديم اختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*