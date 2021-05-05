جمعية نساء المستقبل ومؤسسة أيادي وطنية يوقعان اتفاقيه شراكة لتمكين المرأة

المناطق_ الرياض

وقعت جمعية ⁧‫نساء المستقبل‬⁩ اتفاقية شراكة مع مؤسسة أيادي وطنية ⁦ومثل الجمعية في توقيع اتفاقيه الشراكة عضو مجلس الإدارة الأستاذة شريفة عسيري فيما مثل المؤسسة مديرها العام الأستاذ فيصل الحربي

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة في ترميم وصيانة المباني التطوعية من خلال البرامج التدريبية التعليمية والتطبيقية، وتعزيز التعاون بنتفيذ البرامج التدريبية المهنية بين الطرفين

وأوضحت الأستاذة شريفة عسيري أن هذه الاتفاقيه تأتي ضمن جهود الجمعية لبناء الشراكات التنموية المجتمعية بين الجهات الخاصة والمجتمع المدني،مؤكدة على سعي الجمعية لتمكين المرأة بكافة المجالات ومنها الترميم والصيانة لتكون المستفيدة قارة على خدمة نفسها وصناعة ريادة الاعمال بهذا المجال والمساهمة المجتمعية من خلال التطوع في ترميم وصيانة المباني للمحتاجين.

وأضاف المدير العام لمؤسسة أيادي الوطنية الأستاذ فيصل الحربي أن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها وتعزيز الشراكات المجتمعية مؤكداً حرص المؤسسة بناء الشراكة مع جمعية نساء المستقبل لتمكين المرأة وبناء البرامج التدريبية في الترميم وصيانة المباني.