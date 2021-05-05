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أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية

أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية
http://almnatiq.net/?p=980117
المناطق_واس

قدمت خدمة التذكير والإشعارات خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم.
وتتيح للمستخدمين الخارجيين المسجلين بمنصة معين والموثقة بياناتهم من خلال التكامل مع منصة “أبشر”، إمكانية تفعيل خدمة الرسائل والتذكير والاشعارات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، حرصًا على سرعة العمل بمحاكم ديوان المظالم.
يذكر أن خدمة التذكير والإشعارات تأتي ضمن ما تقدمه منصة معين من خدمات رقمية سهلت على المستفيدين متابعة الدعوى، واختصرت الوقت والمكان في إنجاز دعواهم بخطوات رقمية عالية الجودة والخدمة.

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