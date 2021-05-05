السديس يدشّن الاستديو الصوتي بالحرمين الشريفين

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دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, “الأستديو” الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

وأشار معاليه خلال التدشين إلى أن هذا “الأستديو” يمثل إنجازا عظيما ونقلة نوعية وخطوة ريادية في تطوير الأعمال في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي الاهتمام بهذا المشروع العظيم والإنجاز الكبير للنظر في رسالة الحرمين الشريفين والأثر العظيم العالمي والإسلامي لهذه الرسالة التي يتطلع إليها المسلمون ويتطلع إليها العالم.

وقدم الشكر بعد شكر الله -عزوجل- لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما تجده الرئاسة من دعم كبير ومن عناية فائقة ورعاية جليلة تصب في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتقديم منظومة الخدمات المتكاملة.

وأضاف معاليه أنه وبمشيئة الله سيكون هذا “الأستديو” نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرا من التواصل والتعاون، بحيث يكون عملا فيما يتعلق بتلاوات الحرمين والخطب والمشاركات العلمية والتوجيهية والإرشادية وكذلك الخدمية كافة؛ لتكون على أفضل مستوى, سائلا الله -جل وعلا- أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يعين ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.