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هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية

هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية

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هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية

هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشاً مسرحية متقدمة في الصناعة المسرحية
http://almnatiq.net/?p=980123
المناطق_واس

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية مجموعة من الورش التدريبية المتقدمة في مختلف تخصصات المسرح، وذلك ضمن مبادرة “تطوير المهارات” التي تضم حزمة من البرامج التدريبية لدعم التطوير المهني وتنمية المهارات للمهتمين والممارسين في المجال المسرحي .
وتستهدف الورش التدريبية نحو 800 متدرب هذا العام. وستقام الدورات طوال السنة حيث تبدأ في شهر يونيو من العام الجاري 2021م، والتسجيل فيها مُتاح أمام جميع المسرحيين الراغبين في المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني:
(https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/283/new) من يوم الأربعاء 5 مايو إلى يوم الخميس 27 مايو 2021م.
وتشتمل الحزمة الأولى من الورش التدريبية على ست ورشٍ مسرحية، تحمل الأولى عنوان “التدريب في صناعة الفن المسرحي” ويحتضنها مسرح المكتبة العامة في أبها خلال الفترة من 13يونيو إلى 13 يوليو، وسيتم من خلالها التركيز على ممارسات فنون المسرح المبتكرة، والتعرف على المناهج العالمية في الإخراج المسرحي لضمان تجربة تعليمية شمولية في المجال المسرحي، وتدريب الممثلين على طرق متنوعة لاستخراج أفضل الممارسات التمثيلية عند الممثلين والممثلات، إلى جانب عرض تقنيات التمثيل المسرحي “أزياء، دراما، إخراج، إضاءة، ديكور”. وتستهدف هذه الورشة الشاملة تدريب 30 متدرباً ومتدربة.
وتحمل الورشة الثانية عنوان “النقد المسرحي” وستقام افتراضياً خلال الفترة 13 – 16 يونيو، وستغطي الجوانب النظرية والعملية للنقد المسرحي قبل التعمق في كيفية الكتابة عن المسرح، كما ستعرّف المشاركين فيها بعملية الإنتاج المسرحي، وكيفية تحليل المسرح، والتفكير النقدي في حدث مسرحي، وترجمة رحلة الإنتاج إلى نص مكتوب.
أما الورشة الثالثة فستقام أيضاً عن بُعد خلال الفترة 20 – 23 يونيو، وتحمل عنوان “الدراماتورجيا” وتسلّط الضوء على مفهوم وتاريخ نظرية الدراما، وعرض لممارسة الدراماتورجيا، وسيحصل المشاركون فيها على خبرةٍ عملية في ماهية وظيفة الدراماتورجي من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى ليلة الافتتاح.
وتأتي الورشة الرابعة بعنوان “الكتابة المسرحية” وتنفذ افتراضياً في 4و5 يوليو و7و8 يوليو، وتتناول الكتابة المسرحية، وسيتعرف المشاركون فيها على المكونات الرئيسية للمسرحية “الحبكة والشخصيات والحوار”، كما سيمتلكون خبرة عملية لبعض أساسيات الكتابة المسرحية من خلال الانخراط في كتابة مسرحية قصيرة من فصلٍ واحد.
فيما ستنفذ الورشة الخامسة افتراضياً خلال الفترة 27 – 30 يونيو تحت عنوان “تصميم الأزياء للمسرح” وسيستكشف المشاركون فيها دور ومسؤوليات مصمم الأزياء، وكذلك الشخص المسؤول عن تصميم عناصر ملابس الممثلين، إلى جانب مناقشة كيفية عمل مصمم الأزياء بشكل وثيق مع المخرج والمصممين الآخرين للالتزام بمتطلبات القصة والشخصيات في المسرحية.
وسيكتسب المشاركون المعرفة اللازمة بعملية التصميم من مسودة الأزياء إلى عرضها النهائي في المسرحية. وفي الورشة السادسة بعنوان “تجارب الأداء للممثل والمخرج” التي ستقام افتراضياً في الفترة 11 – 14 يوليو، سيعرف المشاركون تقنيات التعامل مع الممثلين المرشحين، والتحضير للاختبار، والذهاب إليه بالاستعداد الذهني المناسب. وتستهدف هذه الورش تدريب ما بين 85 إلى 100 متدرب ومتدربة، وهي تمثل البداية لسلسة من البرامج التدريبية التي ستنطلق تباعاً.
وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية من تنظيم هذه الورش إلى إثراء قطاع المسرح السعودي بالمعرفة اللازمة التي يتطلبها تطوير الصناعة المسرحية السعودية في مختلف تخصصاتها التي تشمل التمثيل والإخراج والتصميم وإدارة المسرح والمجالات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الممارسين المسرحيين وتنمية مواهبهم.

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