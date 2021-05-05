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أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020

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أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في منافسة “مكين” للعام 2020
http://almnatiq.net/?p=980134
المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، المركز الأول بين مناطق المملكة في منافسة حوكمة المنظمات غير الربحية “مكين” للعام 2020م، وفقاً لمؤشرات معيار الامتثال والالتزام الذي طُبق من قبل فرع الوزارة بالمنطقة.
وأعرب سمو أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره للجمعيات الخيرية بالمنطقة، نظير الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تُقدمها لخدمة المواطن والمقيم، الأمر الذي انعكس صورة إيجابية في مؤشرات الأداء وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة، متمنياً مزيداً من التوفيق والسداد لهذه الكيانات في خدمة المجتمع.
يُذكر أن مُبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، تُعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف ضمان التـزام المنظمات غير الربحية بمعاير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُمكن الجهات المشرفة من متابعة أداء هذه المنظمات, لأن القطاع غير الربحي له أثر فعال على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في المنطقة، وتُعرّف حوكمة المنظمات غير الربحية “حالة الجمعيات الأهلية” لتعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الإثرائية للعامة.

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