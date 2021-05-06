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وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يدشن مبادرة “هديتكم”

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يدشن مبادرة “هديتكم”
http://almnatiq.net/?p=980153
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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المهندس أسامة الزامل في مقر الإمارة بجدة اليوم مبادرة “هديتكم” للعام الثاني على التوالي.
وبين المهندس الزامل أن جمعية هدية رصدت مبلغ مليوني ريال لهذه المبادرة، وتعمل على تسليم بطاقات “هديتكم” من خلال 4 نقاط تسليم في مراكز التجارية القريبة من منازل المستفيدين بمكة المكرمة وستُسلم 20 ألف بطاقة شرائية.
ويذكر أن المبادرة تهدف إلى إسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة عبر تقديم بطاقات ممغنطة؛ ليتمكن المستفيد من شراء ما يحتاجه كهدية، تزامناً مع عيد الفطر.

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