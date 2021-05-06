صحة الشرقية تواصل جولاتها لرصد السلوكيات بالظهران وإغلاق منشأتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المناطق_ فتحيه عبدالله

قامت صحة الشرقية مساء أمس بجولة تفتيشية على المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر بمشاركة الجهات الحكومية المكونة من بلدية الظهران وشرطة الظهران ومكتب العمل ووزارة التجارة، حيث تم خلال الجولات التفتيشية رصد 26 مخالفة وإغلاق منشأتين لعدم التزامهم والإجراءات الاحترازية.

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الاسطح ووجود تباعد بين الطاولات، وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

كما واصلت صحة الشرقية توزيع البوسترات والباركود والملصقات التوعوية على المنشآت ضمن الحملة التوعية معتمدين عليك وعلى خطوتك وذلك لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك .