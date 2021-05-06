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أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

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أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً
http://almnatiq.net/?p=980166
المناطق_المدينة المنورة

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خطة عمل متكاملة لتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، تضمنت تكثيف جهود النظافة في الأسواق العامة والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع والمواقع والمزارات، خاصة المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف الذين يشهدان كثافة عالية من الزوار والمعتمرين.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال النظافة والتطهير خلال الفترة من 1 – 20 رمضان شملت تنظيف وغسل وتطهير المنطقة المركزية، وتطهير (10) مساجد كبرى، وتنظيف (1.752.100) متر طولي بالشوارع الرئيسية في المدينة المنورة، تنظيف (6.854.450) متر طولي من الشوارع الفرعية، إضافة إلى غسل وتطهير (3.953.800) متر مربع من طرق المشاة، وذلك بمشاركة (4350) كادر بشري من عمال النظافة والمراقبين والمشرفين والسائقين.

وأضافت بأن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية قامت خلال هذه الفترة برفع (48) ألف طن من النفايات الصلبة، و(43) ألف طن من الحاويات المنزلة، كما تم إزالة ورفع (8176) من النفايات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى رفع (10.265) من الحاويات التجارية، و(1766) متر مكعب من النفايات الخضراء، و(90) ألف طن مخلفات بناء منقولة إلى المردم، (62.224) طن نفايات مطمورة ومنتجة، كما تم رفع (200) سيارة خربه.

وأكدت أن أعمال الحاويات تضمنت تعقيم (180) ألف حاوية بكافة أحياء المدينة المنورة، وذلك بما يضمن عدم الحاجة إلى استبدال أي حاوية خلال هذه الفترة.

ولفتت أن الفرق الميدانية قامت بالتخلص من (1565) حيوان عقور، حيث تم استخدام (10.068.430) لتر مبيد.

وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه تم خلال هذه الفترة فحص وتطهير (264) بؤرة خاصة بتقرير المركز الوطني (CDC) وإجراء (3) اختبارات لحساسية المبيدات، مع إجراء فحص لبؤرتين عاليتي الخطورة، فضلاً عن فحص (11.440) حاوية ، و(4145) عينة غذائية. كما تم تطهير (104) بؤرة إيجابية مستكشفة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومعالجة (84) ألف متر طولي من الأودية والمستنقعات، إضافة إلى استكشاف ومعالجة (313.972) بؤرة، وتطهير (283) موقعاً لتواجد وتوالد البعوض.

ونوهت الأمانة أن الخطة التشغيلية للنظافة العامة والإصحاح البيئي والتي استمرت على مدار الساعة للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول، بالتنسيق مع البلديات الفرعية تضمنت تنفيذ (36) جولة ميدانية لمتابعة وفحص وكفاءة الأجهزة المستخدمة في الحملة، و(12) جولة تفقدية لمحطة خلط المبيدات، إضافة إلى تنفيذ (1440) جولة إصحاح بيئي.

وأفادت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه تم توزيع العمالة والمعدات على المناطق والأحياء بحسب الخطط التشغيلية المعتمدة للبلديات التي تشهد كثافة زوار كبلدية التي ستغطي كل مناطق التكثيف على مدار 24 ساعة، مع الاهتمام بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمزارات بشكل خاص، إلى جانب تكثيف أضافي للعمل الميداني لأعمال خدمات النظافة.

وبينت الأمانة أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لتحسين المشهد الحضري في المنطقة خلال أيام شهر رمضان المبارك، ومواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوهات البصرية، ورفع معدلات الإصحاح البيئي للمدينة المنورة.

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