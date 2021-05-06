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خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

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خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎
http://almnatiq.net/?p=980169
المناطق_فايز السميري

كرمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك شركة  تبوك للتنمية الزراعية ( تادكو ) نظير دعمها لبرامج وأنشطة الجمعية للعام الماضي 2020 وقد سلم الأستاذ موسى حامد الحربي عضو مجلس ادارة الجمعية درع التكريم لرئيس التشغيل بالشركة الاستاذ يحيى المباركي .وبدوره عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالله التدلاوي عن بالغ شكره وتقديره للشركة على دعمهم اللامحدود وتمنى للشركة وللقائمين عليها مزيدًا من التقدم والنجاح كما شكر التدلاوي جميع الداعمين للجمعية واشار إلى أن أعمال وبرامج الجمعية لم تكن لتستمر وتنجح إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم الخيّرين من الشركات والمؤسسات ومن رجال الأعمال وغيرهم من كافة الأفراد وشرائح المجتمع .

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