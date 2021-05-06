احدث الأخبار

وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان
أبرز المواد
 جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقدم دروساً وبرامج نوعية للجاليات الوافدة
أبرز المواد
 خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً
أبرز المواد
 توجيه مهم من النائب العام لجميع فروع النيابة أثناء عيد الفطر
أبرز المواد
 صحة الشرقية تواصل جولاتها لرصد السلوكيات بالظهران وإغلاق منشأتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 العشر الأواخر من رمضان إيذان برحيل ضيف عزيز ومغادرة موسم إيماني
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يدشن مبادرة “هديتكم”
أبرز المواد
 أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة “مجتمع حريص” لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا
أبرز المواد
 التقاعد تُصدر أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية خلال شهر أبريل
أبرز المواد
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ينفذ حملة تطعيم لمنسوبيه ضد فايروس كورونا
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يعزي القاضي محمد الرويلي في وفاة والده
أبرز المواد
وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان

وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان

أبرز المواد
جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقدم دروساً وبرامج نوعية للجاليات الوافدة

جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقدم دروساً وبرامج نوعية للجاليات الوافدة

أبرز المواد
خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

أبرز المواد

وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان

وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان
http://almnatiq.net/?p=980175
المناطق_واس

وزعت جمعية “وارف” الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 3,100 وجبة صائم متكاملة منذ بداية شهر الخير حتى اليوم، ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية “في شهر الخير أبشر بالخير”،حيث يجري توصيل الوجبات للمستفيدين في منازلهم, بمشاركة عدد من متطوعي جمعية نماء بالمحافظة.
وأوضحت الجمعية أن التوزيع يجري وفقاً للاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع للحد من انتشار فيروس كورونا, وذلك بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين.

روابط ذات صلة

جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقدم دروساً وبرامج نوعية للجاليات الوافدة

جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقدم دروساً وبرامج نوعية للجاليات الوافدة
خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎
أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*