الهلال الأحمر بتبوك يستقبل ويعالج أكثر من 6 آلاف نداء استغاثة

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استقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك في 500 ساعة عمل خلال أيام شهر رمضان المبارك، 6400 نداء استغاثة، تنوعت مابين الإبلاغ عن الحوادث المرورية والحالات المرضية.

وأوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أنه جرى التعامل مع جميع هذه البلاغات من قبل الفرق الميدانية بكل قدرة ومهنية، مؤكداً أن الفرع وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك “انبرى” لوضع خطة إسعافية ترتكز على رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية بالمنطقة، والبالغ عددها 26 مركزًا إسعافيًا.

وأضاف أن البلاغات تصل إلى هيئة الهلال الأحمر بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة ومعرفة حالة البلاغ، حيث يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق، الذي يُعد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.

وطالب العنزي, المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالحزمة الإضافية للإجراءات الاحترازية من أخذ للقاح والتأكيد عليه، والقيام بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، بالإضافة إلى التنبه عند حدوث أي طارئ – لا قدر الله – بعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تُعيق حركتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.