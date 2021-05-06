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تطوعي أمانة الجوف يواصل التوعية بتدابير كورونا في 23 موقعا بالأسواق والمتنزهات

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تطوعي أمانة الجوف يواصل التوعية بتدابير كورونا في 23 موقعا بالأسواق والمتنزهات

تطوعي أمانة الجوف يواصل التوعية بتدابير كورونا في 23 موقعا بالأسواق والمتنزهات
http://almnatiq.net/?p=980181
المناطق_الجوف

واصل النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف أعماله الميدانية للإرشاد والتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، والمساهمة في قياس الحرارة وتوزيع الكمامات، والتوعية بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام تطبيق توكلنا وكافة الإجراءات.
وشارك أكثر من 70 متطوعا ومتطوعة بالنادي في الحملة التي شملت 23 موقعا تنوعت ما بين المولات والأسواق والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات والأماكن العامة لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات التوعوية حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.
يشار إلى أن نادي الأمانة التطوعي يعمل على تنفيذ مختلف البرامج المجتمعية والتطوعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مبادرات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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