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برباعية النصر يتغلب على الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

برباعية النصر يتغلب على الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
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تغلب فريق النصر على ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل للنصر اللاعب “نور الدين مرابط” عند الدقيقة 1، وعند الدقيقة 15 سجل اللاعب “سامي النجعي” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “بيتروس” الهدف الثالث عند الدقيقة 40، وعند الدقيقة 49 سجل اللاعب “نور الدين مرابط” الهدف الرابع، فيما سجل للفيصلي اللاعب “جليرمي” عند الدقيقة 12، وعند الدقيقة 27 سجل اللاعب “هشام فايق” الهدف الثاني، وأضاف اللاعب “رافائيل” الهدف الثالث عند الدقيقة 88.

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