مبنى لجنة أهالي البكيرية صديق البيئة

المناطق_محمد المسلم

في خطوة تهدف إلى دعم سياسات استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية ومعايير برامج مكافحة تلوث البيئة، أنهت لجنة أهالي البكيرية تشغيل مبنى اللجنة بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية كأول مبنى صديق للبيئة بالمحافظة وذلك بدعم من شركة الشمس والضوء وشركة التكنولوجيا الخضراء ومؤسسة. وأوضح المهندس علي السويلم رئيس لجنة الأهالي أنه انطلاقا ً من رؤية المملكة 2030 التي تحفز لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ابتدأت فكرة مبادرة البكيرية المدينة النظيفة التي باركها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، واطلع على المبادرة التي تتبناها لجنة أهالي محافظة البكيرية ، وأضاف ” السويلم ” إلى أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى في مرافق عديدة، لافتًا أنه تم تكوين فريق عمل “مبادرة البكيرية مدينة الطاقة النظيفة ” يرأسه عضو لجنة الأهالي المهندس حمد اللحيدان وعدد من المهندسين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة ويجري حاليا إنشاء جمعية تعاونية للطاقة النظيفة وتفعيل هذه المبادرة في البكيرية المدينة الصحية الأولى بالمملكة وبين “السويلم” أن المبنى يعمل في الوقت الحالي بالكامل بالطاقة النظيفة، وذلك من خلال تصميم نظام شمسي، ومعرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على مباركته هذه المبادرة ولشركة التكنولوجيا الخضراء ومؤسسة الشمس والضوء على دعمهم لتشغيل المبنى .