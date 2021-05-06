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تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

أبرز المواد

تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها
http://almnatiq.net/?p=980195
المناطق_الجوف

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جولات رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومستلزمات الأسر للعيد ومراقبة أسعارها تجاوزت 2460 جولة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية قامت بالجولات للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والعيد والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة.
.وبين أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

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