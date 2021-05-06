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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد الجيش الباكستاني

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد الجيش الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=980213
المناطق- الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن/ فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء طيار ركن/ حامد بن رافع العمري ونائب قائد القوات البرية اللواء الركن/ أحمد بن عبدالله المقرن وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

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