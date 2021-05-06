الصبيحي يطلع على مهام كشافة تعليم مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف

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اطلع مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ مجدي الصبيحي ميدانياً على مهام وأعمال كشافة تعليم مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك

المشاركين مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

و أثنى الصبيحي على جهود قادة كشافة تعليم مكة المكرمة وتفانيهم في أداء المهام الموكلة لهم

يذكر أن أكثر من ٥٠ قائداً كشفياً بإدارة تعليم مكة المكرمة من منسوبي مركز بادر للأعمال التطوعية يعملون في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

من جانب آخر بين مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ نبيل بن بكر طيب أن إشادة الجهات المعنية بجهود الكشافة سيكون محفزاً ودافعاً لبذل المزيد من الجهد و العطاء