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تقني الرياض ينهي أعمال الفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ

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تقني الرياض ينهي أعمال الفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ

تقني الرياض ينهي أعمال الفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=980227
المناطق - واس:

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال هذا الاسبوع أعمال الفصل التدريبي الثاني من العام 1441-1442 هـ وقد اشتملت على إنهاء جميع أعمال الاختبارات العملية والنظرية في المنشآت التدريبية التابعة لإدارة المنطقة التي تم منها حضوريا وفق التدابير الوقائية ضمن بروتوكولات وزارة الصحة.

وتابعت القيام بنشر مختلف الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المنشآت على مدار الفصل التدريبي، شاملة جميع الانشطة والفعاليات منها المخيمات الكشفية والحملات التطوعية وأنشطة الخدمة المجتمعية وكذلك نوادي الابتكار والمسابقات على مستوى المنشآت بالمنطقة إلى جانب إقامة ملتقيات افتراضية وورش عمل لمنسوبي الإدارة والمنشآت.

وبما يخص البرامج المساندة قامت الإدارة بفتح باب التسجيل لعدد (82) برنامج تدريبي ضمن خطة البرامج المساندة لعام 1442 هـ والمزمع إقامتها في شوال المقبل، وقد أكملت استقطاب المنفذين لتلك البرامج التي قدم عليها منسوبي المؤسسة كافة ضمن منطقة الرياض.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن التحديات لهذا العام في الظرف الاستثنائي قد تم تجاوزها بحمد الله بما يتوافق مع التحصيل المطلوب لأبنائنا المتدربين والمتدربات حيث قامت الادارة اسوة بجميع الادارات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأداء مهامها على أكمل وجه بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة لهذا البلد المبارك.

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