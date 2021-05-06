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“الوطني للأرصاد”: أمطار غزيرة على الباحة

“الوطني للأرصاد”: أمطار غزيرة على الباحة
http://almnatiq.net/?p=980230
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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