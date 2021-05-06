سجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 21 مليون حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 .
خلال يوم واحد.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا
Municipal workers barricade a a contaminated zone as a preventive measure against the spread of the Covid-19 coronavirus, in Allahabad on April 21, 2021. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP)
سجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وفاة.
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