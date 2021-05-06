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فيسبوك يبتُّ في رفع الحظر عن حساب ترامب خلال 6 أشهر

فيسبوك يبتُّ في رفع الحظر عن حساب ترامب خلال 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=980239
المناطق - وكالات:

قرر مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه أمهل شركة فيسبوك ستة أشهر لتحديد “إجراء مناسب”، إما استمرار التعليق أو رفعه.

وقال المجلس إن فيسبوك كانت محقة في حظر ترامب، لكنها أخطأت عندما جعلت التعليق غير محدد المدة ودون معايير واضحة.

وأضاف أنه يتعين على فيسبوك تحديد إجراء يتماشى مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين، وعليه أيضًا تحديد إذا كان حساب ترامب سيُعاد تفعيله أو تعليقه مؤقتا أو حظره بشكل دائم.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية والاتصال، نيك كليج، عقب صدور القرار: “سنبحث الآن قرار مجلس الرقابة ونحدد خطوة واضحة ومناسبة.. وخلال ذلك الوقت ستظل حسابات السيد ترامب معلقة”.

وكانت فيسبوك منعت ترامب من الدخول إلى حساباته على فيسبوك وإنستجرام، إثر الاحتجاجات التي انتهت باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي، والذي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، حيث اتُهم ترامب بتحريض مناصريه على اقتحام المبنى عبر منشوراته في مواقع التواصل.

من جهته، انتقد ترامب قرار مجلس الرقابة وحظر المنصة الإلكترونية له، وقال في بيان: “ما فعلته فيسبوك وتويتر وجوجل عار على بلدنا وإحراج لها”، محذرا من أن هذه الشركات ستدفع ثمنا سياسيا.

وأضاف: “حرية التعبير سُلبت من رئيس الولايات المتحدة؛ لأن اليساريين الرجعيين المعاتيه يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.

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