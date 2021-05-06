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أمريكا تُقرر إجلاء موظفيها من الهند بسبب كورونا

أمريكا تُقرر إجلاء موظفيها من الهند بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=980242
المناطق - وكالات:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل خارج عن السيطرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى الهند، وقالت إن على الراغبين في المغادرة الاستفادة من وسائل النقل التجارية المتاحة.

وتشهد الهند ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت اليوم الخميس 412262 إصابة و3980 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 230168 حالة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

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