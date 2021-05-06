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حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك

حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=980245
المناطق - تبوك - علي العميري:

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية والصيدليات البيطرية؛ بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الوقائية، ووسائل السلامة الصحيحة، وأن هذه المنشآت مسجلة لدى الوزارة. 

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للحملات الرقابية التي يقوم فيها فرع الوزارة بالمنطقة؛ للتأكد من سلامة المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، ومدى التزام تلك المحلات بالاشتراطات المطلوبة لبيع وتخزين وتداول تلك المواد. 

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه الجولات والحملات التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تستهدف الحرص على جودة وأمان المنتجات الزراعية البيطرية، والتأكد من استيفاء تلك المحلات لشروط السلامة، وعدم وجود مبيدات أو أدوية منتهية الصلاحية، وتخزينها بشكل سليم وآمن؛ تفاديًا لأي تجاوزات.  

وأكد المهندس الرويلي استمرار الحملات والجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة ومراكز البيع والتوزيع؛ لتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته، مبينًا أن الفرع لن يتهاون في رصد أي مخالفة والرفع بها إلى الوزارة لإقرار العقوبات المنصوصة وفقًا للأنظمة واللوائح. 

ونوه المهندس الرويلي بأهمية المتابعة والتوجيهات المستمرة لأمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، والدعم اللامحدود من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ونائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، وتوجيههم بتكثيف الجولات الرقابية على جميع تلك الأنشطة ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي والحيواني؛ حفاظاً على الثروة النباتية والحيوانية في المنطقة.

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