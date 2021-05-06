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هل يصح صيام من أفطر في المطار وعندما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟

هل يصح صيام من أفطر في المطار وعندما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟
http://almnatiq.net/?p=980257
المناطق - الرياض:

بين عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان ما الذي يجب فعله على من أفطر في المطار ورأى الشمس بعد إقلاع الطائرة، وهل صيامه صحيح أم لا.

وأفاد الشيخ السليمان بأنه في هذه الحالة يسري على الشخص حكم البلد الذي أفطر فيه، فلو غابت الشمس وأذن عليه المغرب فعليه أن يفطر، ولو رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة يستمر على فطره وصيامه صحيح.

وأبرز أنه لو أقلعت الطائرة قبل أذان المغرب فلا يجوز له الإفطار مع البلد الذي كان فيه، بل يجب عليه الانتظار حتى يصل إلى البلد المراد ويفطر مع موعد الإفطار فيه.

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