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“الأرصاد” تحذر من سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=980260
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

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