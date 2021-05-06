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فيديو.. صاحبة الجرعة رقم 10 ملايين تدعو نظيراتها الحوامل للمبادرة بأخذ اللقاح

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فيديو.. صاحبة الجرعة رقم 10 ملايين تدعو نظيراتها الحوامل للمبادرة بأخذ اللقاح

فيديو.. صاحبة الجرعة رقم 10 ملايين تدعو نظيراتها الحوامل للمبادرة بأخذ اللقاح
http://almnatiq.net/?p=980267
المناطق - الرياض:

دعت المواطنة، صاحبة الجرعة رقم (10 ملايين) من لقاح كورونا على مستوى المملكة، نظيراتها الحوامل، على المبادرة بحجز موعد وأخذ اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت “منيرة” إنها علمت بحملها، فبادرت إلى أخذ اللقاح، نظرًا لانتشار الفيروس هذه الفترة، ومأمونية اللقاح للحوامل وحفظه لها ولجنينها من التعرض لمضاعفات حال الإصابة بالفيروس، خاصةً أن مناعة الحامل تكون ضعيفة عادةً.

وأضافت في مقطع فيديو بثته وزارة الصحة، أنها كسرت ترددها بتشجيع مَن حولها، مؤكدةً أن مراكز تلقي اللقاح مجهزة وآمنة تمامًا لكل امرأة حامل، داعيةً النساء الحوامل لعدم الانسياق خلف الشائعات والمبادرة بتلقي اللقاح.

وقامت الجهات الصحية المختصة بتسليم “منيرة” بطاقة الجرعة رقم (10 ملايين) لها، واصطف الكادر الصحي على الجانبين لتحيتها في ممر المركز الذي تلقت اللقاح به.

بدورها أكدت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح كورونا، للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 587 موقع تطعيم في مختلف أنحاء المملكة.

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