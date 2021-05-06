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تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المعتمرين خلال العشر الأواخر

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تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المعتمرين خلال العشر الأواخر

تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المعتمرين خلال العشر الأواخر
http://almnatiq.net/?p=980273
المناطق - واس:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع مستوى الجاهزية مع دخول العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مكتب الإنشاءات بوزارة المالية.

وأتاحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المزيد من مواقع مشروعات التوسعة السعودية الثالثة والتوسعات المحيطة بها للمعتمرين، الذي خصص لهم كامل أدوار مبنى المطاف باستثناء دور السطح لأداء شعيرة الطواف فقط، وباقي مباني التوسعة للمصلين حيث قامت الرئاسة على تهيئتها وتجهيزها بكامل الأنظمة والخدمات الأساسية من نظام للتكيف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات مع متابعة كفاءتها التشغيلية من خلال طاقم هندسي فني متواجد على مدار الساعة.

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