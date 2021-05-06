رصد 173 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

رصد 173 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 23 ألف جولة تفتيشية على سوق الخضار والفواكه بالدمام

أمانة الشرقية تنفذ 23 ألف جولة تفتيشية على سوق الخضار والفواكه بالدمام

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد

أسرة مواطن في الدمام تناشد بالبحث عنه بعدما اختفى في ظروف غامضة

أسرة مواطن في الدمام تناشد بالبحث عنه بعدما اختفى في ظروف غامضة
http://almnatiq.net/?p=980310
المناطق - الشرقية:

يجري فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عمليات البحث والمساعدة لإيجاد مواطن فُقد منذ عدة أشهر بحي طيبة بالدمام.

وأوضح الفريق أن المفقود يدعى “فهد القحطاني”، وهو متغيب منذ 9 أشهر، داعيًا من لديه معلومات عنه التواصل مع أسرة المفقود أو أعضاء الفريق على الرقم (0507911999).

وذكرت شقيقة المفقود، أن شقيقها فقد في ظروف غامضة قبل عدة أشهر، مضيفة أن والدتها تعيش في حالة من القلق والخوف منذ اختفاء نجلها.

وأكدت أن “القحطاني” لم يكن معه أموال أو هاتف أو سيارة عندما فُقد، مناشدة من لديه معلومات بشأنه بسرعة التواصل معهم على الرقم (0543308070).

وفقًا لموقع أخبار 24

روابط ذات صلة

رصد 173 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

رصد 173 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة
أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي
أمانة الشرقية تنفذ 23 ألف جولة تفتيشية على سوق الخضار والفواكه بالدمام

أمانة الشرقية تنفذ 23 ألف جولة تفتيشية على سوق الخضار والفواكه بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*