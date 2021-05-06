الجبيل الصناعية.. حركة سياحية دؤوبة

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أكملت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لاستقبال الزوار من جميع مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام حيث تشهد مدينة الجبيل الصناعية خلال هذه الفترة حركة سياحية دؤوبة بتميزها بواحة من المسطحات الخضراء وتكامل فريد في خدماتها.

واهتمت الهيئة الملكية بالجبيل بالمتنزهات والشواطئ والتي تعد من الأفضل على مستوى المملكة، إذ صممت بأشكال جميلة ومناسبة لروادها ووفرت فيها جميع الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، ومنها خدمة الإنترنت اللاسلكية، والملاعب الرياضية لكرة القدم والطائرة والسلة، وألعاب الأطفال وأجهزة اللياقة البدنية، ودورات المياه، ومواقف السيارات، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المطاعم والمقاهي المتنوعة المحلية والعالمية ومرسى للقوارب، كما تم تخصيص منقذين على امتداد طول الشواطئ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديها.

هذا وتزخر مدينة الجبيل الصناعية بالعديد من المرافق السياحية من فنادق وشقق مفروشة ومجمعات تجارية تحتوي على أفضل الماركات العالمية، فيما خصصت الهيئة الملكية بالجبيل 3 مواقع مؤقتة بمدينة الجبيل الصناعية وذلك لمزاولة مشاريع عربات الطعام المتنقلة وفق اشتراطات تخطيطية وصحية تضمن جمالية العربات المتواجدة بالإضافة إلى صحة وسلامة المستهلك وذلك إيماناً منها في تطوير الشواطئ والمتنزهات لخلق أجواء ترفيهية لمرتاديها.

وتعمل الهيئة الملكية بالجبيل على المحافظة على جمالية ورونق شواطئ ومتنزهات المدينة، من خلال أعمال النظافة اليومية، والتعقيم لأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتقليم وقص الأشجار والمسطحات الخضراء بشكل مستمر.

كما تم تطبق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على الشواطئ والمنتزهات وذلك لحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بوضع لافتات ولواصق للتباعد الاجتماعي على كراسي الجلوس وعلى ممرات المشاة بشواطئ المدينة التي تمتد لأكثر من ١٧ كم.