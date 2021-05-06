“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات “الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.